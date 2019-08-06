مصادر حزب الله للجمهورية: نؤيّد بلوغ حل للازمة الراهنة يعيد إطلاق العجلة الحكومية

اكدت مصادر "حزب الله" لـ"الجمهورية"، انّ حزب الله يؤيّد بلوغ حل للازمة الراهنة يعيد إطلاق العجلة الحكومية، لأنّ تعطيل الحكومة يرخي مزيداً من السلبيات على الواقع الداخلي.
وعمّا اذا كان الحزب في صدد تقديم مبادرات للحلحلة؟ أوضحت المصادر انه "نحن على تنسيق كامل في هذا الاطار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو الذي يقوم بمبادرات لتجاوز الأزمة".
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى أمس رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وعرضا للتطورات الجارية على مختلف الصعد.
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