مصادر حزب الله للجمهورية: نؤيّد بلوغ حل للازمة الراهنة يعيد إطلاق العجلة الحكومية

اكدت مصادر "​حزب الله​" لـ"الجمهورية"، انّ حزب الله يؤيّد بلوغ حل للازمة الراهنة يعيد إطلاق العجلة الحكومية، لأنّ تعطيل ​الحكومة​ يرخي مزيداً من السلبيات على الواقع الداخلي.

وعمّا اذا كان الحزب في صدد تقديم مبادرات للحلحلة؟ أوضحت المصادر انه "نحن على تنسيق كامل في هذا الاطار مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وهو الذي يقوم بمبادرات لتجاوز الأزمة".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى أمس رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة» النائب ​محمد رعد​، وعرضا للتطورات الجارية على مختلف الصعد.