مرجع قانوني للشرق الاوسط: صدور مذكرات توقيف بحق الأشخاص الأربعة تدبير قضائي

كشف مرجع قانوني ل​صحيفة الشرق الأوسط​، عن أن "صدور مذكرات توقيف بحق الأشخاص الأربعة قبل استجوابهم، هو تدبير قضائي يعتمد دائماً، لتشريع عملية التوقيف المستمرّة منذ أكثر من شهر"، لافتاً إلى أن "​القضاء​ تخطّى مهل التوقيف الاحتياطي بشكل كبير، وهو ما يعرّض الإجراءات القضائية للتشكيك والطعن بمصداقيتها، ويبرر مخاوف البعض من تسييس العمل القضائي، وإخراج القضية عن مسارها القانوني".

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