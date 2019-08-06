رأى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في حديث صحفي انّ "مَن يسعى الى مجلس عدلي يحتاج الى مجلس عقلي". وأوضح "انّ المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم سيعرض الوقائع والادلة التي تثبت التدخّل السياسي في ملف حادثة البساتين، الذي كان يجب ان يُترَك لمساره الامني - القضائي"، مشيراً الى "تدخل فاقع لأحد وزراء البلاط في الوجهة القضائية للقضية".
وأشار الى انه كان قد التقى في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، وزير الدفاع الياس بوصعب في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، "فسألتُ بوصعب عَمّن بدأ بإطلاق النار؟ فقال لي: الطرف الآخر. وعندما سألته عمّا اذا كان يظن بوجود مَكمَن؟ أجابني بالنفي، وكان ذلك على مسمع من الحريري". واعتبر شهيّب "أنّ ما يفعله البعض أصبح كناية عن «وَلدنة".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيّب:مَن يسعى الى مجلس عدلي يحتاج الى مجلس عقلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.