شهيّب:مَن يسعى الى مجلس عدلي يحتاج الى مجلس عقلي

رأى وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ في حديث صحفي انّ "مَن يسعى الى مجلس عدلي يحتاج الى مجلس عقلي". وأوضح "انّ المؤتمر الصحافي الذي سيعقده ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ اليوم سيعرض الوقائع والادلة التي تثبت التدخّل السياسي في ملف حادثة البساتين، الذي كان يجب ان يُترَك لمساره الامني - القضائي"، مشيراً الى "تدخل فاقع لأحد وزراء البلاط في الوجهة القضائية للقضية".

وأشار الى انه كان قد التقى في ​مجلس النواب​، خلال الجلسة العامة، وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في حضور رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، "فسألتُ بوصعب عَمّن بدأ ب​إطلاق النار​؟ فقال لي: الطرف الآخر. وعندما سألته عمّا اذا كان يظن بوجود مَكمَن؟ أجابني بالنفي، وكان ذلك على مسمع من الحريري". واعتبر شهيّب "أنّ ما يفعله البعض أصبح كناية عن «وَلدنة".