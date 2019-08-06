أبلغ مصدر قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي "الجمهورية" انّ المؤتمر الصحافي الذي سيعقد اليوم، في مقر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في وطى المصيطبة، سيتضمن عرضاً مفصلاً لكل ما حصل. وأشار الى "انّ المسألة واضحة منذ بدايتها، هناك محاولة محاصرة ومحاولة تحجيم لرئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط".
وأكد ان "هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد، بل هم يريدون خراب البلد بسَعيهم الدؤوب الى خلق سيدة نجاة جديدة. هذا هو عهدهم، إنهم يلعبون الصولد على مصير البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر اشتراكي للجمهورية:هناك محاولة محاصرة ومحاولة تحجيم لوليد جنبلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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