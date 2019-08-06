مصدر اشتراكي للجمهورية:هناك محاولة محاصرة ومحاولة تحجيم لوليد جنبلاط

أبلغ مصدر قيادي في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ "​الجمهورية​" انّ المؤتمر الصحافي الذي سيعقد اليوم، في مقر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في ​وطى المصيطبة​، سيتضمن عرضاً مفصلاً لكل ما حصل. وأشار الى "انّ المسألة واضحة منذ بدايتها، هناك محاولة محاصرة ومحاولة تحجيم لرئيس الحزب النائب السابق ​وليد جنبلاط​".

وأكد ان "هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد، بل هم يريدون خراب البلد بسَعيهم الدؤوب الى خلق سيدة نجاة جديدة. هذا هو عهدهم، إنهم يلعبون الصولد على مصير البلد".