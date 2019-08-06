رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال حول توقف مبادرته لحلحلة الازمة الدرزية - الدرزية، قائلا: "كلما حاولنا ان نفتح ثغرة ايجابية، ينبت أمر آخر في مكان آخر مع الأسف"، مؤكدا انه لا يعرف ما هو الحل.
وفي السياق نفسه، اكد بري امام زواره "أنّ الوضع الحالي بتعقيداته، لا يجوز ان يستمر على ما هو عليه، والوقت الذي يمضي في هذا الجو السلبي يأكل من عمر البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر بري عن توقف مبادرته: كلما حاولنا ان نفتح ثغرة ايجابية ينبت أمر آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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