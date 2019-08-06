بري عن توقف مبادرته: كلما حاولنا ان نفتح ثغرة ايجابية ينبت أمر آخر

رد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على سؤال حول توقف مبادرته لحلحلة الازمة الدرزية - الدرزية، قائلا: "كلما حاولنا ان نفتح ثغرة ايجابية، ينبت أمر آخر في مكان آخر مع الأسف"، مؤكدا انه لا يعرف ما هو الحل.

وفي السياق نفسه، اكد بري امام زواره "أنّ الوضع الحالي بتعقيداته، لا يجوز ان يستمر على ما هو عليه، والوقت الذي يمضي في هذا الجو السلبي يأكل من عمر البلد".