شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعرب عن تقديره لتكاتف المصريين والعرب بوجه الإرهاب والان مع التفاصيل

عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره لتكاتف المصريين والأشقاء العرب بعد التفجير الإرهابي الذي وقع قرب معهد الأورام القومي بالمنيل في القاهرة، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وكتب الرئيس المصري في تغريدة بموقع "تويتر": "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، مضيفا: "وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار".

وتابع السيسي: "هذا ان دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة. حمى الله أوطاننا ووقاها من كل شر".

وقد دانت دول عربية عدة، ذلك الهجوم الإرهابي الناجم عن انفجار سيارة مفخخة، وأدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي، الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر السعودي وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ودانت الإمارات العمل الإرهابي الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".

ودانت البحرين بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في القاهرة، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر، وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب.

من جانبه، عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب والعنف، مؤكدا وقوفها إلى جانب مصر في جهودها للحفاظ على أمنها ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري.

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "العمل الإرهابي الجبان" الذي وقع فجر اليوم في مدينة القاهرة، وأودى بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء.

وأعرب عباس عن ثقته بقدرة مصر على تخطي كل الصعاب، ومواجهة الإرهاب الأعمى، مؤكدا وقوف فلسطين وشعبها إلى جانب الشقيقة مصر في هذه الظروف الصعبة.