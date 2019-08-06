ترامب يجمد أصول حكومة فنزويلا في أمريكا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب جمّد أصول الحكومة الفنزويلية كافة في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد ذكر، الخميس الماضي، أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو، كي يتخلى عن السلطة.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس ترامب قال في رسالة بعثها إلى الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي: "من الضروري تجميد كل أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي".

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإن تلك الممتلكات "لا يمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت الماضي: "إنه يرفض بيان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية"، مضيفا أن بحارها ستظل "حرة ومستقلة".





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وأضاف مادورو أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا أن يندد بالتهديد "غير القانوني" أمام مجلس الأمن الدولي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 17 يوليو/تموز الماضي عقوبات على 4 عسكريين فنزويليين، في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت، في 11 يوليو/تموز الماضي، عقوبات ضد مديرية الاستخبارات العسكرية الفنزويلية على خلفية مقتل قبطان بحري في السجن.

وحينها، قالت الوزارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "إنها فرضت عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على نجل الرئيس مادورو ضمن برنامج العقوبات التي تفرضها واشنطن على فنزويلا.

منذ بداية الصراع على السلطة المستمر منذ أشهر عدة بين مادورو وقائد المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، فرضت الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من العقوبات بحق مادورو والمقربين منه بالإضافة إلى جهات حكومية.

وتعيش فنزويلا بالإضافة إلى الأزمة السياسية أزمة اقتصادية، هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.