السيسي: عازمون على اقتلاع الإرهاب من جذوره

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس (الإثنين) عزم بلاده بكل مؤسساتها على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم، معرباً عن خالص تعازيه للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا في محيط منطقة القصر العيني مساء أمس الأول. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس (الإثنين) عزم بلاده بكل مؤسساتها على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم، معرباً عن خالص تعازيه للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا في محيط منطقة القصر العيني مساء أمس الأول. ووصف الرئيس المصري عبر حسابه في «تويتر» أمس (الإثنين) الحادث الإرهابي بـ«الجبان»، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



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