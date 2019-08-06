شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنضم لمهمة أمنية بحرية بقيادة أمريكا لتأمين «هرمز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن، جنيف)

أعلنت بريطانيا أمس (الإثنين) أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع بن والاس للصحفيين «نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة وآخرين لإيجاد حل دولي للمشكلات في خليج هرمز».

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وذكر وزير الخارجية دومينيك راب أن نهج بريطانيا تجاه إيران لم يتغير، وأنها ستظل ملتزمة بالعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم في 2015. وقال مصدر أمني بريطاني إن المهمة الجديدة ستركز على حماية أمن الملاحة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أمس للموقعين الأوروبيين على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إنها ستقلص التزامها خلال شهر إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهرويز كمال فندي قوله إن إيران قلصت التزاماتها بالفعل بالاتفاق النووي من خلال الاحتفاظ بأكثر من 130 طنا من الماء الثقيل، وأكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.