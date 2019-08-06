ترامب يفرض عقوبات على أصول الحكومة الفنزويلية الموجودة في اميركا

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على أصول الحكومة الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة.
وحظرت العقوبات جميع الممتلكات والأصول المملوكة لحكومة فنزويلا، والموجودة في الولايات المتحدة، ولا يجوز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الجمعة إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية حصار فنزويلا، وقال ترامب ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، أنا أدرس".
وتعتبر الإدارة الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فاقدا للشرعية، وتدعم زعيم البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.
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