البيت الأبيض: ترامب يجمّد كل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أمر بتجميدٍ كامل لأصول الحكومة الفنزويليّة برئاسة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة. وكتب ترامب في رسالة بعثها إلى الرّئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب نانسي بيلوسي " ان من الضروري تجميد كلّ أصول حكومة ​فنزويلا​، بسبب استمرار اغتصاب السُلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي". وبحسب المرسوم الرّئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإنّ تلك الممتلكات "لا يُمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".

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