الجيش الوطني الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة

أفادت وكالة ​رويترز​ نقلا عن مصدر عسكري ليبي بأن ​الجيش الوطني​ الليبي، بقيادة ​خليفة حفتر​ قصفت الكلية الجوية في مدينة ​مصراتة​ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء. ومصراتة مدينة ساحلية تقع إلى الغرب من العاصمة ​طرابلس​ وتعتبر ​القاعدة​ الرئيسية للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني استهداف مواقع تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب ليبيا.

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