الأخبار: وكالة "ستاندر أند بورز" قد تخفض تصنيف لبنان

كشفت مصادر مطلعة في حديث لـ"الأخبار" عن عقد سلسلة اجتماعات ثنائية وموسّعة شملت رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وفريقه الاقتصادي، ووزير المال ​علي حسن خليل​، وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، ووزير العمل ​كميل أبو سليمان​، وخلصت إلى اتفاق على التواصل مع المسؤولة عن تصنيف لبنان في وكالة "ستاندر أند بورز" ذهبية غوبتا، لإقناعها بالحفاظ على تصنيف لبنان الحالي، أي عند مستوى (B3).

وأضافت "تبلّغ لبنان من الوكالة بأن تقرير التصنيف سيصدر في 23 آب من دون أن يزور فريق الوكالة لبنان، بل بالاستناد إلى اتصالات مع ​وزارة المال​ ومصرف لبنان".

من جهتها، رأت أوساط مطلعة على التواصل مع "ستاندر أند بورز" انه "إذا كانت الوكالة قد حسمت قرارها، فمن المرجح أن تخفض الوكالة التصنيف"، لافتة إلى ان "الأوراق المرسلة من الأطراف الثلاثة في لبنان مخيبة للآمال إلى حدّ ما".