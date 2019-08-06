أقرّ مستشار رئيس الحكومة عمار حوري، ان "التسوية الرئاسية ليست بخير وهي تحتاج إلى إعادة الترميم،" ولا ينفي حوري في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، "أن الأزمة السياسية اليوم هي الأخطر منذ التسوية الرئاسية، مضيفاً أنه "إذا أقررنا بسقوط التسوية يعني دخلنا في أزمة أكبر بل حتى في المجهول". وأكّد حوري ان "التسوية لم تسقط ولكن تشوبها شوائب كثيرة، لذا فإن ترميمها لا يزال ممكناً بالعودة إلى المؤسسات واحترام الدستور واتفاق الطائف".
ومع رفضه الدخول في تفاصيل أكثر حول الجهة التي يعتبر أنها تخرج عن الدستور والطائف أكّد حوري "ان لا شك أن الأزمة معقدة وهي الأخطر منذ التسوية الرئاسية وإنقاذها يحتاج إلى تضافر الجهود".
كانت هذه تفاصيل خبر حوري: إذا أقررنا بسقوط التسوية الرئاسية نكون دخلنا في أزمة أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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