حوري: إذا أقررنا بسقوط التسوية الرئاسية نكون دخلنا في أزمة أكبر

أقرّ مستشار رئيس الحكومة ​عمار حوري​، ان "​التسوية الرئاسية​ ليست بخير وهي تحتاج إلى إعادة الترميم،" ولا ينفي حوري في حديث ل​صحيفة الشرق الاوسط​، "أن الأزمة السياسية اليوم هي الأخطر منذ التسوية الرئاسية، مضيفاً أنه "إذا أقررنا بسقوط التسوية يعني دخلنا في أزمة أكبر بل حتى في المجهول". وأكّد حوري ان "التسوية لم تسقط ولكن تشوبها شوائب كثيرة، لذا فإن ترميمها لا يزال ممكناً بالعودة إلى المؤسسات واحترام ​الدستور​ و​اتفاق الطائف​".

ومع رفضه الدخول في تفاصيل أكثر حول الجهة التي يعتبر أنها تخرج عن الدستور والطائف أكّد حوري "ان لا شك أن الأزمة معقدة وهي الأخطر منذ التسوية الرئاسية وإنقاذها يحتاج إلى تضافر الجهود".