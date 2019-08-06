أكدت أوساط مطّلعة على أجواء ​بعبدا​ في حديث إلى صحيفة "الأخبار" أن "كلام ​الرئيس ميشال عون​ عن ان مكمن ​قبرشمون​ أُعدّ لوزير الخارجية ​جبران باسيل​، ليسَ رداً على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​، بل على النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الذي رفض عقد لقاء مصالحة مع النائب ​طلال أرسلان​ في بعبدا، بحجة أنه لا يريد تخطّي رئيس مجلس النواب، وأصرّ على ذلك لأنه لا يريد تكبير حجم أرسلان، وهو مستمر في التعامل مع هذه الأزمة وكأنها اشتباك بينه وبين ​حزب الله​ و​رئيس الجمهورية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط بعبدا للأخبار: كلام الرئيس عون أتى ردا على جنبلاط وليس على بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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