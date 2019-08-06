خلال ساعات.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.
وأُغلق موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات، أول أمس الأحد، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.
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