تخفيض درجات القبول بالثانوي العام في بني سويف إلى 215 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
قرر المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، النزول بمجموع القبول بالثانوي العام من 220 درجة إلى 215، لاستيعاب عدد أكبر من الناجحين في المرحلة الإعدادية من أبناء المحافظة للعام الدراسي الجديد.
وقال المحافظ، إنه تم النزول بالحد الأدنى إلى 215 درجة، وإعادة فتح باب القبول بمرحلة الثانوي العام لاستيعاب وقبول طلاب جدد، خاصة بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والاستجابة لرغبة الطلاب في الالتحاق بالمرحلة الثانوية.
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