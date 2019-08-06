العثور على طفلة حديثة الولادة في مقابر شرق النيل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: عثر أهالي منطقة شرق النيل ببني سويف، اليوم الثلاثاء، على طفلة حديثة الولادة في المقابر. وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على طفلة حديثة الولادة في مقابر شرق النيل، وتم تسليمها لنقطة شرطة بياض العرب. ونقلت الطفل إلى إحدى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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