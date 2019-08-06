"تخنت 45 كيلو".. ريهام سعيد تحكي قصة طلاقها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تعرضت لمشكلات كثيرة في حياتها الشخصية؛ بعد انفصالها عن زوجها. وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا" عبر قناة "الحياة": "بعد طلاقي كان معايا ولد وبنت ومكنتش عارفة اشتغل ودخلت في حالة اكتئاب". Advertisements وتابعت ريهام: "بعد الطلاق جالي اكتئاب وتخنت 45 كيلو لمدة عام ونصف، ومكنش ينفع اشتغل ممثلة أو مذيعة وأنا تخينة". وأكملت: "كنت دايمًا بقول إني قادرة على النجاح والعمل، ومينفعش حد يكسرك ويقولك إنك مش هتقدري".

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