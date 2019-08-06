غدًا.. ترامب يزور مدينتي إطلاق النار الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الأربعاء، مدينتي "إل باسو" و"دايتون" في ولايتي تكساس وأوهايو واللتين شهدتا على مدى يومي السبت والأحد الماضيين، حادثي إطلاق نار جماعي، أسفرا عن مصرع أكثر من 30 وإصابة عشرات آخرين.
وأكد دي مارجو عمدة "إل باسو" وإدارة الطيران الفيدرالية زيارة الرئيس الأمريكي للمدينتين، وقال مارجو إنه سيطلب من ترامب دعم المدينة بكل الموارد الفيدرالية المطلوبة لتعزيزها.
ودعا ترامب الأمريكيين إلى إدانة الكراهية وتعهد بتقديم المساعدات الاتحادية للمواطنين للتعافي من تلك الحوادث.
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