اليوم.. محاكمة متهمة بتزوير محررات رسمية وتبديد 1.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمة "إلهام. أ"، لاتهامها بتزوير محررات رسمية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمي وحسام عبد الرسول. وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمة "إلهام. أ" 50 سنة، بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة؛ وهي المصادقة المنسوبة لشركة " برومو تورز" على النحو المبين بالتحقيقات، وتبديد مبلغ مليون و530 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عملها شركة "ترافيل تشويس" والمسلمة لها على سبيل الأمانة على النحو المبين بالتحقيقات.

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