الشرطة الأمريكية: ألماني و8 مكسيكيين بين ضحايا هجوم "إل باسو"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال جريك آلين، قائد شرطة مدينة إل باسو الأمريكية، إن ألمانيًا بين 22 شخصًا قتلوا في الهجوم الذي نفذه شخص يشتبه بأن من دعاة تفوق العرق الأبيض في المدينة الواقعة بولاية تكساس مطلع الأسبوع الجاري.
وأضاف آلين في تصريحات لصحفيين إن 8 مكسيكيين من بين الضحايا.
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