مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #محمد_بن_زايد، وذلك عقب إعلانه تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لترميم معهد الاورام، ليتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات المصغرة. وجاءت التعليقات المصحوبة بـ الهاشتاج كالتالي : ‏محمد بن...

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان تبرعه بـ 50 مليون جنيه لـ معهد الاورام.. محمد بن زايد يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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