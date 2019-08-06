اليوم الدراسي لأسرة كرة القدم.. لقجع: “سنتجاوز المشاكل التي تعترضنا وفق هيكلة جذرية للجامعة”

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بالصخيرات، على هامش اليوم الدراسي لأسرة كرة القدم الوطنية، أنه سيتم تجاوز المشاكل التي تعترض الكرة في المغرب.

وأشار لقجع، أن الجامعة قامت بتشخيص المشاكل التي تواجه كرة القدم المغربية، وستعمل على تجاوزها وفق هيكلة جذرية، ستخول لها ممارسة مسؤولياتها وأنشطتها.

وحدد رئيس جامعة كرة القدم، ثلاث نقاط استراتيجية سيتم العمل عليها في الفترة القادمة، على رأسها تطوير البنيات التحتية بكل المدن المغربية، فضلا عن إعادة النظر في سياسة تكوين اللاعبين والمدربين.

وتمثلت النقطة الثانية التي تحدث عنها لقجع، في تدبير الأمور ذات البعد الدولي، خاصة داخل الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، مطالبا بإعادة تقييم عمل الأطر داخل لجانها، ثم تدبير الأمور المالية والتسويقية للعبة في المغرب، عبر دعوة الجامعة أطرها لإخراج الهيكلة الجديدة، بداية من شتنبر القادم.