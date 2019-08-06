محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه مصري لترميم معهد الأورام

أعلن الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، تبرع محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بـ50 مليون جنيها ًمصريا ً لصالح ترميم المعهد القومي للأورام.

وفتح أديب، باب التبرع لترميم معهد الأورام عقب الحادث الذي أدى إلى تلفيات شديدة بالمبني، عقب انفجار بمحيط المعهد.

وشهد محيط المعهد القومي للأورام، بالمنيل، حادث إرهابي الأحد، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

كما طال مبني المعهد، العديد من التلفيات بالواجهه والغرف الداخلية بالمعهد.