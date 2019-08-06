شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يدمر طائرة تركية على متنها أسلحة في مصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن طيران الجيش الوطني الليبي، فجر الثلاثاء، غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية للمرة الثانية خلال أسبوعين. وأكد بيان من الجيش الوطني استهداف القوات الجوية الليبية طائرة شحن عسكرية تركية من طراز اليوشن IL76 في مطار مصراتة. وكانت الطائرة، حسب البيان، تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية. وجرى الاستهداف بصاروخ واحد فقط بدقة عالية وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الانساني ولَم يخلف أضرارا جانبية في المباني والآليات والافراد، وفقا للجيش الوطني الليبي. وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الدول الأجنبية من دعم الميليشيات بالاسلحة والذخائر والمعدات. Advertisements وتتحالف مصراتة مع عناصر قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس وضد قوات الجيش الوطني الليبي. وانطلقت من مصراتة مرارا طائرات نفذت هجمات ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر. وأطلق حفتر حملة عسكرية في 4 أبريل/نيسان للاستيلاء على طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. ويتهم حفتر، حكومة الوفاق بإيواء عناصر إرهابية، والتعاون مع حكومات أجنبية ضد القوى الليبية. وأخفقت مفاوضات طويلة بين حفتر والسراج، شهدت عدة عواصم عالمية جولات منها، في التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام في البلاد الذي أوجد سلطتين متزامنتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يدمر طائرة تركية على متنها أسلحة في مصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.