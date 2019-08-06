​"هتهدوا هنبني".. وزيرة التضامن: ترميم معهد الأورام بدأ بعد ساعات من الحادث

القاهرة- مصراوي: قالت وزيرة التضامن، إن رجال شركة المقاولون العرب شرعوا في ترميم وإصلاح تلفيات معهد الأورام بعد ١٠ ساعات فقط من الحادث الإرهابي، موجهة حديثها للجماعات الإرهابية قائلة: "هتهدوا هنبني". وكتبت الوزيرة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بعد ١٠ ساعات...

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