خاله طالبه بالعمل.. عاطل يطلق النار على نفسه في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلق عاطل النار على نفسه، في دائرة قسم شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، محاولًا إنهاء حياته، بسبب نشوب مشاجرة مع خاله حثه خلالها على الخروج للعمل.

وتلقى العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إخطارًا من مستشفى ناصر العام باستقبالها "محمود.م" 23 سنة، مقيم دائرة القسم، مصابًا بـ"رش خرطوش" أسفل الإبط الأيسر.

جرى إخطار اللواء طارق عجيزي مدير أمن القليوبية، وتبين من التحريات أن المتهم ارتكب ذلك، بسبب حدوث مشادة بينه وبين خاله "إبراهيم.ح.ا" 39 سنة، عامل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في 5 قضايا "مخدرات، سرقة، سلاح" عَنَفّهُ خلالها لتقويم سلوكه وحثه على العمل.

جري التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.