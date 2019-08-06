"فيه حاجة غلط".. شكاوى من تلاعب في أرصدة كروت الشحن و"كهرباء كفر الشيخ" ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من ردود الفعل المتباينة سادت بين أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، خلال الفترة الماضية، بسبب أرصدة شحن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، الخاصة بهم، والتي أكد البعض أنها تنتهي خلال 24 ساعة من وقت الشحن، دون سبب واضح.

"فيه حاجة غلط في المحاسبة".. هكذا بدأ محمد عبد السلام، أحد شباب مدينة دسوق، خلال شكواه من شحن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع الخاصة بهم، لافتًا إلى أن الشحن يتم بمبالغ مختلفة ما بين 100 و50 و60 جنيهًا، وغيرها ونفقد نصف رصيدنا أو الرصيد كاملا خلال 24 ساعة من وقت الشحن.

وأشار ممدوح الجنايني، موظف بالمعاش، إلى أن البعض أطلق دعوات لتنظيم وقفة أمام شركة كهرباء دسوق، وتدوين الدعوات عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". حتى يتم النظر في تلك الشكاوى والتحقيق فيها.

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وفي السياق نفى المهندس محمد شتا، مدير عام شركة كهرباء دسوق، حدوث تلاعب في عدادات مسبوقة الدفع، مؤكدًا أنها مبرمجة من الشركة الخاصة بها وتقدم خدمة للمواطنين للمساعدة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

ولفت "شتا" إلى أن الشركة وضعت أسعارها طبقًا للبرمجة الخاصة بها، فلا يستطيع أي شخص التلاعب في برمجتها، أما شكاوى فقدان الرصيد دون وجود استهلاك فلم تظهر سوى في مدينة دسوق فقط، على الرغم من وجود 17 هندسة لم تظهر فيها نفس الشكاوى.

وقال "شتا"، إن أي مواطن يستطيع إثبات أي مخالفة بخصوص التلاعب في برمجة الأرصدة فهناك جهة رقابية يستطيع اللجوء إليها، وهندسة كهرباء دسوق يوجد بها موظفون يستقبلون شكاوى المواطنون من أجل تحويلها للمختص والعمل على حلها بجانب استعداد هندسة كهرباء دسوق لاستقبال أية تظلمات خاصة بالمواطنين في الشأن نفسه.