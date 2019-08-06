التضامن: تخصيص 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لصالح معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص 5 ملايين جنيه من موازنة بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته، حسب ذكرت الوزارة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وفي وقت سابق، زارت الوزيرة، معهد الأورام رفقة المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومصابي الحادث الإرهابي واطمأنت على المصابين وحالتهم.

كما تفقدت والي مبنى المعهد القومي للأورام واطمأنت على المتواجدين بالمعهد وتفقدت المبنى وما به من أعمال لعودته إلى العمل بشكل طبيعي.

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وقالت والي إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافى، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر"

وقدمت والي خالص التعازي في ضحايا هذا العمل الإرهابي، مشددة على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وأثنت والي على سرعة الترميم والإصلاح للمعهد من قبل رجال المقاولون العرب، قائلة إنه بعد ١٠ ساعات فقط من حادث معهد الأورام كان رجال المقاولون العرب قد شرعوا في الترميم والاصلاح، مضيفة أنه بعد ٨ ساعات فقط عادت الحياة إلى المبنى فعادت العيادات الخارجية للعمل والأطباء لغرف العمليات والعمل في المعهد بشكل طبيعي.