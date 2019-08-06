ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار العشوائي في تكساس

ارتفع عدد القتلى، الذين سقطوا خلال إطلاق نار بشكل عشوائي في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية إلى 22 شخصا.

ويعد هذا الهجوم أحد جريمتي إطلاق نار دمويتين وقعتا في مطلع الأسبوع، ودفعتا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدانة فكرة تفوق البيض.

ووجه ممثلو الادعاء في تكساس اتهاما لرجل بالقتل العمد في المذبحة، التي

وقعت في المدينة الحدودية التي يعيش فيها عدد كبير من المنحدرين من أصول لاتينية.

وقالت شرطة إل باسو على "تويتر" إن اثنين من المصابين لفظا أنفاسهما الأخيرة في المستشفى صباح الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 22.

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وقال حاكم تكساس، جريج أبوت، إن الواقعة التي شهدتها المدينة، السبت،

جريمة كراهية على ما يبدو. ووصف ممثلو ادعاء اتحاديون الواقعة بأنها إرهاب محلي.

واستندت الشرطة في ذلك إلى "بيان" مناهض للمهاجرين نشر على الإنترنت قبيل إطلاق النار ونسبته للمهاجم باتريك كروسيوس واعتبرته دليلا على أن القتل له دوافع عنصرية.

وقال ممثل للادعاء في ولاية تكساس إن الولاية ستسعى لتنفيذ عقوبة الإعدام في كروسيوس إذا ثبتت إدانته.

وكانت واقعة إطلاق النار هي الثانية من 3 جرائم إطلاق نار بشكل عشوائي في الولايات المتحدة في غضون أسبوع.