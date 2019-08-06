مسام ينتزع 1673 لغما استهدفت اليمنيين

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2019 من انتزاع 1673 لغمًا، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و1350 لغمًا مضادا للدبابات، و305 ذخائر غير متفجرة، و 14 عبوة ناسفة. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 79986 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواءً بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

تمكين الشباب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ دورات تمكين الشباب مهنيًا واقتصاديًا في مدينة المكلا، ضمن مشروعه لتحسين سبل العيش في اليمن، ويشمل قطاع تمكين الشباب الذي يستفيد منه 45 فردًا في مدينة المكلا، دورات في صيانة الجوالات والتكييف والتبريد، فضلاً عن دورات التمديدات الكهربائية، بهدف تأهيل 350 شابًا في أربع محافظات بمجالات مختلفة بما يؤهلهم لدخول سوق العمل، يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش قد أنهى تدريب 175 شابًا في مجالات التمديدات الكهربائية والسباكة وصيانة الدراجات النارية وفن الديكور والجبس ولف المحركات، إضافة إلى دورات مهنية أخرى في محافظات حضرموت وعدن وشبوة.

مواد إيوائية

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جرى أمس توزيع مواد إيوائية للنازحين من صعدة في ضواحي مدينة مأرب اليمنية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما جرى توزيع 20 خيمة و 40 بطانية لـ 20 أسرة نازحة من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز للشعب اليمني.

خدمات علاجية

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خدماتها العلاجية لـ 20482 مريضا خلال شهر يوليو الماضي، وجاءت عيادات الطب العام بأعلى عدد من المراجعين، حيث بلغ عدد مراجعيها 6609 مراجعين، تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 5437 طفلا، كما استقبلت العيادة النسائية 2700 مراجعة، فيما تلقى 1344 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الباطنية و 869 حالة لعيادة الأنف والأذن، وتعاملت عيادتا الأسنان مع 1073 حالة، وتعاملت عيادتا الجراحة مع 1131 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم تقديم 1272 مصل لقاح لـ552 طفلاً وامرأة، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض الجلدية 310 حالات، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 457 حالة.