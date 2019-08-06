كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة قصر العيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تأكيده، وقوف المنظمة مع جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ووقوف المنظمة مع حكومة مصر فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها ومصالحها.

وعبر العثيمين عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة مصر ولأسر الضحايا ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي المروع.