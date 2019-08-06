عملاق ألمانيا.. فريق إنجليزي عريق وآخر فرنسي كبير.. زياش قد لن يستمر مع أجاكس لموسم إضافي

على الرغم من تصريح سابق للموقع الرسمي للنادي، والذي أكد فيه بأنه يرغب في البقاء والاستمرار رفقة فريق أجاكس أمستردام الهولندي، لموسم آخر، وعلى الرغم أيضا من تأكيده على أنه رفض الانتقال إلى نادي إشبيلية الإسباني، إلا أن الدولي المغربي حكيم زياش، قد لن يستمر لموسم آخر رفقة فريق العاصمة الهولندي، وبطل دوريه الممتاز.

آخر التقارير القادمة من صحافة القارة العجوز، تشير إلى أن الرجل توصل بالعديد من العروض، في الساعات القليلة المقبلة، 3 منها أكثر جدية، وإصرارا على الظفر بخدماته، بعد الأداء الكبير الذي ظهر به في أولى مباريات الفريق، سواء في كأس “السوبر” الهولندي، أو في منافسات الدوري الممتاز.

أبرز الأندية، التي تعتزم المرور للصرعة القصوى في آخر أمتار سوق الانتقالات الصيفية، هو العملاق الألماني بايرن ميونخ، الذي ذكرت صحيفة ” Voetbal International-“، الهولندية، بأنه يرغب في تعزيز خطه الأمامي بالنجم المغربي، بعد الظهور المتواضع الذي ظهر به في لقاء “السوبر” أمام بروسيا دورتموند.

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البايرن، كان دائما من أكبر الأندية الأروبية المرشحة لضم النجم المغربي، غير أن تريثه في سوق الانتقالات، وعدم جلبه لعدد من اللاعبين لحدود الآن، والتخوف الكبير من الجماهير من موسم “كارثي”، قد يدفعه للتعاقد مع زياش ونجوم آخرين في آخر أيام “الميركاتو”.

نادي آخر، يضع إسم الدولي المغربي، ضمن أبرز أولوياته، هو فريق إفرتون الإنجليزي، الذي يرغب في تحقيق أمنية زياش باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتوظيف وكيل اللاعبين الشهير “رايولا”، غير أن مشكلة هذا الفريق تكمن في كونه لن يشارك في دوري أبطال أروبا.

الاهتمام بزياش، يأتي من فرنسا أيضا، وبالضيط من فريق ليون الفرنسي، حسب ما أكدته صحيفة ” FOOT-SUR7.fr” الفرنسية، والتي أشارت إلى أن هذا الفريق الفرنسي الشهير يرغب في تعويض رحيل نجمه الدولي الفرنسي، نبيل فقير إلى بيتس، بالتعاقد بلاعب بقيمة حكيم زياش.