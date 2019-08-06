كأس التوتو: أبناء سخنين يسحق هـ. عكا ويقترب من التأهل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا ساحقا على هبوعيل عكا برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس التوتو للدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في مدينة عكا، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بثلاثية نظيفة أحرزها كل من اللاعبين عطاء جابر في الدقيقة الثالثة، موطي مالكا في الدقيقة 30 وإيهاب غنايم في الدقيقة 34.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 قلصّ اللاعب عزات خلايلة الفارق بهدف هبوعيل عكا الوحيد، وفي الدقيقة 93 جاء الهدف الرابع للفريق السخنيني بواسطة اللاعب سهيل أرملي.

وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى مع تبقي مباراة واحدة أمام هبوعيل نوف هجليل "نتسيرت عيليت".