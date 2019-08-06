حزب «تحيا تونس» يعلن ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية

بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية عن تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل بدلا 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، أعلن أمين عام حزب «تحيا تونس» سليم العزابي، أن «رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية»، مؤكدا أنّ الشاهد يرفض «الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي».

وهذا ما أكّده الشاهد زعيم حزب «تحيا تونس» على هامش انعقاد المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج، الأربعاء، بأنّه لن يخوض في موضوع الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف سبتمبر المقبل قبل نهاية الحداد على الرئيس الراحل قايد السبسي.

ويعتبر الشاهد (44 عاماً) أحد أبرز المنافسين على المنصب في سباق ينتظر أن يشهد تنافساً محتدماً.

وستنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بقبول الترشيحات إلى الانتخابات الرئاسية، بدءاً من يوم الجمعة المقبل لغاية يوم الجمعة 9 أغسطس (آب) المقبل، إذ من المتوقع أن يشهد هذا السباق الرئاسي إقبالاً كبيراً على الترشح ومشاركة قياسية من الشخصيات الراغبة في رئاسة البلاد، والتي سيجري التنافس عليها منتصف شهر سبتمبر المقبل.

