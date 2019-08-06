للمرة الثالثة خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق قذائف مجهولة

أطلقت كوريا الشمالية، الإثنين، "مقذوفات غير محدّدة" في تجربة هي الثالثة لبيونج يانج خلال أسبوع.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت "قذائف غير معروف طبيعتها" قبالة ساحلها الشرقي.

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية قد أعلنت، مساء الجمعة الماضي، إجراء بيونج يونج اختبار قاذف صواريخ جديد متعدد، وذلك للمرة الثانية تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون.



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والأربعاء الماضي، اختبرت بيونج يانج النظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى.

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس الماضي، كوريا الشمالية إلى إجراء محادثات "جادة" مع الولايات المتحدة، وقالت: "إن العقوبات الدولية يجب أن تظل مطبقة بالكامل لحين تفكيك بيونج يانج برامجها النووية والصاروخية".

وصدر ذلك البيان عن الدول الثلاث بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية.

كما حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، بعدما اختبرت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى.

وتدعو كوريا الشمالية منذ فترة لإبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة القطيعة القائمة رسميا منذ انتهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليست بمعاهدة سلام.