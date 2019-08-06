وكالة كورية شمالية: المناورات الأمريكية - الكورية الجنوبية "انتهاك صارخ" للمحادثات بين...

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت كوريا الشماليّة ،الثلاثاء، أنّ المناورات العسكريّة المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة "انتهاكٌ صارخ" لجهود السّلام في شبه الجزيرة الكورية.



وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة في كوريا الشمالية إن المناورات دليلا على افتقار البلدين إلى "الإرادة سياسية" لتحسين العلاقات.

جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه بيونج يانج "مقذوفين غير محدَّدين" بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن رئاسة الاركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

ورجح خبراء أن يكون النشاط المكثف الخاص بإطلاق المقذوفات الصاروخية مرتبطا بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها بيونج يانج بمثابة استفزاز وبروفة لغزو كوريا الشمالية.

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب قيامها بإجراء العديد من تجارب الأسلحة النووية و إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.