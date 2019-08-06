الشرطة البريطانية تغلق شارع أوكسفورد بعد العثور على جسم مشبوه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت الشرطة البريطانية الإثنين فتح شارع أوكسفورد بعد إغلاقه مؤقتا إثر الاشتباه في جسم غريب. وكانت الشرطة أعلنت إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى شارع أوكسفورد بعد الاشتباه في جسم غريب. وتتخذ الشرطة البريطانية إجراءات احترازية بإغلاق شوارع وطرق ومرافق عامة حال العثور على أجسام مشبوهة. وكانت أشهر تلك الحوادث عندما تعامل ضباط متخصصون مع جسم مريب جرى العثور عليه قرب أحد مداخل البرلمان. وتثير عملية الطرود الملغومة حالة من القلق لدى السلطات البريطانية، ففي وقت سابق اليوم أخلت الشرطة مباني في جامعتين، عقب تلقيها بلاغات عن وجود عبوات مثيرة للريبة بعد يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاماً في لندن.

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