محمد بن زايد يتبرع لمعهد الأورام المصري بـ50 مليون جنيه

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب تبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بمبلغ 50 مليون جنيه مصري (3 ملايين دولار) لصالح معهد الأورام المصري الذي تعرض لخسائر جراء الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد بمنطقة وسط القاهرة.

وقال الإعلامي المصري خلال برنامجه "الحكاية"ـ الذي يعرض على فضائية (MBC ) مساء الإثنين، إن مكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تواصل مع البرنامج، وأبلغه بتبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام، وكل ما يحتاج إليه من مستلزمات حتى يعود لتأدية عمله.

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وأطلق الإعلامي عمرو أديب حملة تبرعات لصالح معهد الأورام بعد تعرضه لخسائر جراء الحادث الإرهابي الذي دفع وزارة الصحة المصرية لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وقال في برنامجه "الحكاية"، إن التقارير المبدئية تشير إلى أن إعادة ترميم معهد الأورام وعمليات الإصلاح به ستتكلف 50 مليون جنيه.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أدى لتهدم واجهة المبنى، وأسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، الإثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.