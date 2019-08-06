السيسي يشيد بتضامن العرب والمصريين في حادث معهد الأورام

الموجز

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتضامن الجميع سواء من الأشقاء العرب أو من المصريين مع الدولة المصرية في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس أمام معهد الأورام بالمنيل، وذلك خلال تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال السيسي: "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار".

وتابع: "هذا وإن دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة، حمى الله أوطاننا ووقاها من كل شر".

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وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.