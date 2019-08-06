71 مليون جنيه قيمة التبرعات لصالح معهد الأورام حتى الأن

أحمد أبوعقيل

اعلن عدد من جال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وبنك ناصر الإجتماعي وجمعية الأورمان بالتبرع لصالح معهد الأورام بقيمة 71 مليون جنيه.

أعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ، عن تبرع دولة الإمارات بـ 50 مليون جنيه ملايين جنيه للمساعدة في عملية ترميم المبنى بعد تعرضه لتلفيات كبيرة عقب الانفجار الذى وقع أمس وراح ضحيته 20 شهيدا و50 مصابا.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي بـ 5 ملايين جنيه سيتبرع لصالح مستشفي معهد الأورام، للمساعدة في عملية ترميم المبنى بعد تعرضه لتلفيات كبيرة عقب الانفجار الذى وقع أمس وراح ضحيته 20 شهيدا و50 مصابا.

كما أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تبرع بنك ناصر الاجتماعي بـ 5 ملايين جنيه لصالح مستشفي معهد الأورام، للمساعدة في عملية ترميم المبنى بعد تعرضه لتلفيات كبيرة عقب الانفجار الذى وقع أمس وراح ضحيته 20 شهيدا و50 مصابا.

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ومن جانبه أعلن المهندس حسام القباني ، رئيس محلس إدارة جمية الأورمان عن تبرع الجمعية بـ 10 ملايين جنيه للمساعدة في عملية ترميم المبنى بعد تعرضه لتلفيات كبيرة عقب الانفجار الذى وقع أمس وراح ضحيته 20 شهيدا و50 مصابا.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.

أعلن مجموعة حديد الجارحي بتبرع بـ 3 ملايين جنيه للمساعدة في عملية ترميم المبنى بعد تعرضه لتلفيات كبيرة عقب الانفجار الذى وقع أمس وراح ضحيته 20 شهيدا و50 مصابا.

أعلن رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة عن تبرعة بـ مليون جنيه للمساعدة في عملية ترميم المبنى بعد تعرضه لتلفيات كبيرة عقب الانفجار الذى وقع أمس وراح ضحيته 20 شهيدا و50 مصابا.