نجيب ساويرس يتبرع بمليون جنيه لترميم معهد الأورام

أحمد أبوعقيل

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس تبرعه بمليون جنيه لصالح مستشفي معهد الأورام، للمساعدة في عملية ترميم المبنى بعد تعرضه لتلفيات كبيرة عقب الانفجار الذى وقع أمس وراح ضحيته 20 شهيدا و50 مصابا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.

ارتفع عدد الوفيات في حادث معهد الأورام إلى 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، من بيننهم طفلة عمرها لا يتحاوز 4 أعوام، وأخرى لم يتجاوز عمرها 11 عامًا، حيث تبين أنها سقطت عقب تفحمها وتطايرها من شدة الانفجار في مياه النيل، وتم انتشال جثتها.

Advertisements

وكشفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها، الى أن هناك 4 جثث مجهولين جار سحب عينات منهم؛ لإجراء تحاليل DNA، والتوصل إلى هويتهم، فيما يتلقى جميع المصابين العلاج حتى الآن ولم يخرج أي منهم.

وأعلنت وزارة الصحة أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.

كشفت وزارة الداخلية، عن أنَّ الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أمس الأحد، أوضح أنَّها مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان أصدّرته، قبل قليل، أنَّ الفحص المبدئي أكّد أنَّ الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.