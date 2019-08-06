عمران خان بحث مع أردوغان ومهاتير تطورات الأوضاع بكشمير

بحث رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ تطور الأوضاع في إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه مع ​الهند​، مع عدد من الزعماء بينهم الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ورئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​.

وأكد خان "استمرار ​إسلام أباد​ في كفاحها الدبلوماسي، والأخلاقي، والسياسي، في قضية كشمير، ومنح الكشميريين حق ​تقرير​ المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة".