عمران خان بحث مع أردوغان ومهاتير تطورات الأوضاع بكشمير

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تطور الأوضاع في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، مع عدد من الزعماء بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.
وأكد خان "استمرار إسلام أباد في كفاحها الدبلوماسي، والأخلاقي، والسياسي، في قضية كشمير، ومنح الكشميريين حق تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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