تركي المالكي: اعتراض 11 طائرة مسيرة للحوثيين

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في ​اليمن​ تركي المالكي أن "​القيادة​ المشتركة للتحالف تدين وتستنكر ما أسماه بالمجزرة التي ارتكبتها ​الحوثيون​، في سوق آل ثابت"، مشيراً إلى أن "قوات التحالف استجابت فورا لاستغاثة وطلب من قبائل آل ثابت بعد الحادث، إذ تم إخلاء الجرحى إلى ​المستشفيات​ في داخل ​السعودية​".

ولفت إلى أن "هناك تواصل وتنسيق مستمر مع المكون الاجتماعي والقبائل الحدودية مع السعودية"، مشيرا إلى أن "هذه التصرفات تتكرر من قبل ​الحوثيين​ كنوع من الضغط على قوات التحالف".

وأوضح أن "المجموع الكلي للطائرات التي استخدمها الحوثيون في محاولاتهم خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 11 ​طائرة​ بدون طيار، جرى اعتراض بعض منها في الأجواء اليمنية، فيما اعترضت البعض الآخر من قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي"، مؤكداً أن "المنافذ الإغاثية، الجوية والبرية والبحرية، في اليمن، مستمرة في التشغيل من خلال التصاريح الدائمة وأوامر تأمين التحركات للمنظمات الإغاثية العالمية وفقا للتقارير الدورية و​تقرير​ فريق التحقق والتفتيش UNVIM التابع للأمم المتحدة في ​جيبوتي​".