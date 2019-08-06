شينخوا: الصين توقف مؤقتا شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة

أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية بأن "بكين علقت شراء المنتجات الزراعية الأميركية، ولم تستبعد إمكانية رفع التعريفات الجمركية المفروضة على تلك البضائع المشتراة بعد الـ3 من آب".

وجاء في بيان رسمي نشرته الوكالة اليوم الاثنين أن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار ​واشنطن​ فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 300 مليار ​دولار​.