سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع للمعارضة التشادية

أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الاثنين، استهداف مواقع تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب ليبيا. واشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي، الى إن "القوات الجوية الليبية نفذت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم 5 ضربات جوية على تمركزات للمرتزقة التشادية المعتدية على أهالي مدينة مرزق"، لافتا إلى أن "ضربات سلاح الجو الليبي كانت دقيقة ومباشرة".

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