أعلن ​البنتاغون​ أن "حوالي ثلاثة آلاف وسبعمئة جندي أمريكي سيصلون إلى ​الأردن​ للمشاركة في التدريبات السنوية متعددة الجهات، والتي تحمل اسم "الأسد المتوثب"، مشيراً إلى أن "هذه المناورات ستجري في الفترة من 25 آب إلى 5 أيلول، وستشارك فيها 28 دولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: 28 دولة ستشارك في "الأسد المتوثب" بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.