كمالوندي: ايران ستتخذ خطوتها الثالثة بتخفيض الالتزامات بعد شهر

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​بهروز كمالوندي​ عن "اتخاذ ايران خطوتها الثالثة على صعيد خفض التزامتها في اطار ​الاتفاق النووي​ في غضون شهر "، لافتاً إلى ان "مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر وان منشأة اراك تعمل بكامل طاقاتها من اجل مضاعفة انتاج الماء الثقيل، مشيراً إلى أن "الاوروبيين لم يفوا بوعودهم حتى الان ، وايران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية في موعدها المقرر ".

ولفت إلى أنه "فيما تستمر ​أوروبا​ بعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي فإن ​إيران​ سوف تنفذ الخطوة الثالثة بتقليص تعهداتها في الاتفاق النوويبعد شهر"، مشيراً إلى أن "إيران تعيد وتؤكد أن إجراءات تقليص تعهداتها لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وإنما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، وإذا عادو إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا".

وأشار إلى أنه "حتى الآن هناك الفرصة لتنفيذ تعهداتهم، ​أميركا​ تقوم بالضغط على ​روسيا​ و​الصين​ والدول الأوروبية لعدم تنفيذ تعهداتهم ولكن حتى الآن لم تقبل أي دولة من هذه الدول أن ترضخ للضغوط الأميركية، لكن الشيء المهم هو أن يقرروا تنفيذ تعهداتهم ويقومون بذلك بشكل عملي".