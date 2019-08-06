الحشد الشعبي يعلن القبض على زعيم أكبر مافيا للمتاجرة بالمخدرات والنساء في بغداد

أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق تنفيذ أكبر حملة في تاريخ البلاد لملاحقة مافيات "الروليت" وصالات القمار وتجار المخدراتوبيع وشراء النساء "النخاسة".
وأشارت المديرية في بيان صحفي، إلى أنه "وبتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفذت مديرية الأمن في الهيئة الحملة الأكبر في تاريخ العراق". وأضافت أن "الحشد الشعبي نفذ العملية النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات". وأشارت الى انه "جرى اعتقال 25 شخصا آخرين من أتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد ويمتلكون هويات مزورة والذين فتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات وزجهم في صالات القمار من أجل كسب ملايين الدولارات يوميا".
وتابعت "من خلال الحملة صودر عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات، وأن العملية نفذت وفق مذكرات قضائية أصولية".
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